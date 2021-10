El ascensor: Víctor Parrado - 'Viajar lejos está sobrevalorado"

“¿Qué pasa, Diana? ¿Cómo estás? No hablamos desde las vacaciones, te fuiste a Vietnam, ¿no? Qué valor tienes". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: “El último viaje que hice fue a Tailandia hace dos años para desconectar y estar solo. Tras quince horas de vuelo, dos escalas, coger un ferri en Bangkok y llegar a una isla, me pongo a caminar y me encuentro con mi vecina y claro, me pregunta qué hago allí y le digo que huir de ella entre otras cosas".

Pero todos sabemos que con la edad cada vez es más difícil viajar lejos: “Todo lo que no ocurra con la tarjeta del Metro no es un viaje, es el Camino de Santiago. A mí no sé si es por la edad, pero me estresa viajar lejos, no perder las maletas, el avión, la dignidad. En el control de seguridad parece eso Got Talent, están a esto de poner a Teresa Rabal. Y depende del destino al que vayas, en el Caribe hay tanta humedad que me sudaban los ojos por dentro".

Pero no te olvides de la comida: "Cuando llevas quince días se te pone una cara de papaya madurita, todo el día enganchado al WC, con tanto buffet libre, claro, es normal. No te vas a comer un yogur desnatado y yo siendo catalán tuve que aprovecharlo claro y amortizar el viaje.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.