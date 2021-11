El ascensor: Víctor Parrado - 'Ventas online'

"Hola, Almu. ¿Cómo estás? Me pillas llegando a casa que he hecho un pedido online y me llega ahora". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "Solo uno, no me pasará como la noticia del repartidor que entregó 314 paquetes en un día a una misma señora. Llámalo mudanza directamente, no pedidos online. Yo creo que la Pirámide de Keops se construyó con menos bultos. Si Ramsés II llega a tener Amazon Prime, se liquida aquello en una tarde".

Pero todos sabemos que las entregas a domicilio nos salvaron la vida durante el confinamiento: "Va en serio, ese hombre estuvo dos horas entregando paquetes, ha inventado un nuevo deporte, 'body reparting'. Un colega pidió el otro día para una gomina y eso que tiene cuatro pelos. Es muy cómodo comprar online, pero se nos está yendo de las manos. A mí Amazon me ha salvado la vida, estoy soltero y en el confinamiento les llamaba para que hicieran algo".

Aunque eso no es todo: "Eso sí, hay que ir con ojo, el otro día un repartidor me dejó el paquete en el ascensor. Eso me recordó a cuando quería aprender a nadar de pequeño y me tiró el instructor a la piscina con los manguitos. Vivo con el miedo de abrir el ascensor un día y encontrar una foto del paquete amordazado con una amenaza de pagar el reembolso para volver a verlo".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.