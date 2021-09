El ascensor: Víctor Parrado - 'Anglicismos'

“¿Qué pasa, Ander? ¡Cuánto tiempo! Me pillas en el ascensor, es que vengo de apuntarme a inglés. Es que tengo el inglés oxidadísimo y, hoy en día, todo es en inglés. Todas las series son en inglés: Walking Dead, Breaking Bad, Gareth Bale… yo veía Los Serrano”. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: “Pregúntate… ¿Por qué no lo petó Los Serrano en Estados Unidos? ¡Por el inglés! Si se hubiera llamado “The ham”, bueno, o en Inglaterra “The york”. Lo sé, Ander, el chiste es malísimo, pero tú y yo somos de los 80. Somos más de verano azul, que cada año se moría Chanquete y volvía a renacer… ¿Por qué no acabó de triunfar? Por el inglés. Imagina, Verano azul, Blue Summer, Chanquete, Little Fish, Piraña, Hungry Fish, y Pancho… Gipsy King”.

¿Y qué decir de esas personas que te corrigen la pronunciación?: “A mí me da coraje no saber inglés perfectamente, pero más coraje me da esa gente que se va de Erasmus tres meses y te corrige el inglés. Tengo una amiga que ha vuelto hace poco de Estados Unidos, le digo “Me encanta Mariah Carey” y me dice “Maraia Kery”.

El tema del inglés se nos va de las manos: “Esto pasa a nivel de empresa, entras en LinkedIn y no sabes de qué curra la gente. Antes eras o comercial o vendedor y ahora es todo humo. En el deporte, body pump, body combat”

Para terminar, Víctor Parrado ha encontrado al culpable de todo esto: “¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? George Clooney, el del anuncio del café. Que está la chica tranquila, se acerca y le dice “What else?” y ella, que de inglés poco, pero le da bola… ¿Por qué liga él? ¡Por el inglés! Hombre… la percha acompaña”.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.