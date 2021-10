El ascensor: Jimeno y Martín - 'Cosas que están mal'

"Madre mía qué mal hechas están algunas cosas. Por ejemplo, este ascensor, como este, que nunca baja, siempre sube". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Otro ejemplo de cosas que solo suben, como explica Jimeno, es la luz que cada vez está más cara. "Pero es desesperante, vienen mis amigos para llamarme al telefonillo y decirme que vaya a jugar al fútbol y les digo que ahora subo, y claro, no lo entienden". Y Fernando Martín añade que "cualquier día vemos a un grupo de atracadores a punta de blíster de embutido".

Luego están las tijeras que vienen envueltas en un envoltorio que necesita "tijeras, así que te compras otras tijeras que vienen envueltas, y así puedes estar con 15 tijeras y el ferretero no puede abrirte las tijeras". "Los nombres con S antes de R también están mal hechos, como Israel, porque no puedes pronunciarlo de lo difícil que es de pronunciar".

"Las tostadoras son lo peor del mundo, a nadie se le ha ocurrido hacerlas transparentes, porque solo tienen dos niveles de salto, uno que te la saca cruda y la otra que te la saca carbonizada", explica Jimeno. Ahora bien, Martín añade que "los planes de estudio sí que están mal hechos, otro día más que no me saca de ningún apuro saber el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor".