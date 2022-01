Víctor Parrado bajo los efectos del amor: "Llevaría bigote y sería mariachi"

"¿Qué pasa, Edgar? Contigo quería yo hablar que me han dicho que te has enamorado, ¿eh?". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

“Cuidadito con el amor”, avisa Parrado, y comienza a relatar los curiosos síntomas que genera en él este sentimiento: "Cuando uno está enamorado el cerebro segrega oxitocina, que es la hormona del amor; dopamina, que genera euforia; y, en mi caso, sobre todo mucha ‘chorradina’, que es la ausencia de sentido común.”

El cómico continúa hablando a su amigo de su experiencia: “Yo me enamoré cuando estaba en el instituto. Aquella chica... hija de brasileña. Yo quería ligar con ella y no sabía cómo. Hasta que me enteré de que en mi barrio había un centro cultural de brasileños. Me hice socio directamente. Me apunté a una batucada… ¿yo? Que no se tocar ni la zambomba en Navidad.”

“También aprendí a bailar samba. Lo que pasa que soy muy patoso. Claro, aquello es muy complicado y yo solo sabía mover un pie. Cada vez que me ponía a bailar me iba para un lado”, recuerda Parrado. Y añade: “Lo bueno es que me hice amigo de ella con el tiempo. Tan amigo… que ya sabes como va esto. Me invitó a su boda, tío.”

Parrado se alegra de que Edgar sea feliz, pero le avisa: “Cuidado con el exceso de ‘chorradina’, que a veces no es bueno. Menos mal que su madre era brasileña; que si hubiera sido mejicana a día de hoy llevaría bigote y sería mariachi”.

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.