¿Por qué hay señales de tráfico que avisan del paso de animales salvajes? Víctor Parrado te lo cuenta

"Hola mami, vengo riéndome porque estaba en el coche con Dani y había una señal de peligro ciervos". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: "Claro, me pregunto que cuántas veces pasa un ciervo por aquí saltando como para tener que poner esta señal, como si el ayuntamiento se hubiera reunido con el comité de ciervos para decirles por dónde tienen que cruzar. ¿Sabes cómo se llama la señal? 'Peligro animales en libertad', claro cómo va a ser si no, animales esposados?"

Pero todos sabemos que lo que más molesta son esas señales que no tienen sentido: "Luego encima hemos visto una señal que decía 'peligro ardillas', y me pregunto cómo deben ser de salvajes para que les pongan una señal, que te roban las nueces de macadamia o qué, yo cuando veo una digo qué cosa más tierna y bonita, pero a lo mejor te roba la cartera".

Aunque eso no es todo: "Y pienso en la persona que tiene que pintar esa señal y me da pena. En Noruega hay una señal para cada animal, es una locura, ¿no sería más fácil crear una señal que diga que todo lo que no sea humano muerde? Yo puedo entender que haya una señal por un reno o un jabalí, pero ¿ovejas? ¿Qué te van a hacer?"

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.