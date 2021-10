"Las raciones": cuál es el origen de las tapas, quién las inventó y por qué

"Vamos a almorzar, pues no me dice el otro día el del bar d emi pueblo que le ha reñido su mujer por bajar la tapa y yo le he dicho que a mí mi mujer me regaña por no subirla", arranca Álex Clavero la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este martes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que Álex Clavero explica qué supone ser de pueblo: "¿Tú sabes de dónde viene la palabra de tapa para describir la tapa? Fue el rey Alfonso XIII el que la inventó, a Alfonso XII le preguntaban donde iba y al otro no se lo preguntaba nadie porque sabía a dónde iba. Alfonso XIII pidió una bebida y como había mucho viento, le pusieron un plato encima para que no le entrara nada y encima para no llevarlo vacío le pusieron un trozo de tocino y le moló tanto que lo pedía cada día".

Álex Clavero añade qué pasó después de este gran invento:"Gracias al tocino este hombre inventó la tapa y murió de colesterol. El del bar de mi pueblo lo sabe todo, me cuenta cosas que aún no me han pasado, me ve la cara nada más entrar y ya sabe lo que te pasa".

Al final, Clavero concluye diciendo que "tú solo quieres hacer un montadito, meter el pimiento aunque sea el de piquillo, pero te afecta al corazón y se te pone la patata brava, el pincho moruno y acabas con los huevos estrellados. Y luego en casa acabaste hecha miga y vienes a que te ponga un pincho de tortilla porque es el único pinchito que te vas a echar. Es normal que tu mujer te riña por no subir la tapa".

