El actor Eduardo Verástegui en TRECE: "El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada"

En 'ECCLESIA' hemos tenido la oportunidad de charlar conEduardo Verástegui, actor, productor y activista político mexicano que ha sido galardonado con el premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Ética y Valores.

El premio en cuestión, representa la labor de defensa que el productor ha llevado a cabo de los más débiles, de los más vulnerables. Su última película, 'Sound of Freedom', dirigida por el director mexicano, Alejandro Monteverde, ha arrasado en los cines de todo el mundo,convirtiéndose así en la película independiente hecha por mexicanos número uno en la historia del cine.

Eduardo nos cuenta que detrás de esta película se encuentran ocho años de trabajo durante los que se ha profundizado en conocer la realidad de la trata de niños con fines de explotación sexual. Su primer contacto con esta realidad fue cuando conoció a un grupo de expertos que se dedicaban a viajar por diferentes partes del mundo para encontrar a los niños secuestrados que sufren estos abusos. Fue entonces cuando nuestro invitado se dio cuenta de que tenía que formar parte del movimiento para intentar frenar esta lacra. Este pensamiento encadenó a otro y la respuesta apareció de forma muy clara: “El cine esun arma poderosa de inspiración y una película puede detonar un movimiento así si se hacen bien las cosas”.

"Mucha gente poderosa no quería que esta película saliera a la luz"

Aunque la idea de combatir la trata infantil en todos los lugares del mundo utilzando esta herramienta, esta película, era muy buena, Eduardo nos cuenta que faltaba una productora que se identificara con el poryecto y apostara por él. Nos cuenta Eduardo que "mucha gente poderosa no quería que esta película saliera a la luz y por eso se produjo un bloqueo de cinco años". Tras llamar a muchas puertas y obtener la mayoría de las veces un no por respuesta, la productora “Angel Studios”, en ese momento, la distribuidora más pequeña de E.E.U.U dió un paso adelante y en abril de 2023 firmaron un contrato.

A pesar de que su estreno se produjo en una de las fechas más difíciles para los cineastas independeintes del mundo cinematográfico, el cuatro de julio, se convirtió en la película más taquillera en E.E.U.U.

“Cuando se trata de salvar vidas, uno no se puede rendir”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“¿De qué le sirve al hombre haber conquistado el mundo entero si se ha perdido a sí mismo?”

El éxito de "Sound of freedom" nos lo deja claro: hay sed en la audiencia de disfrutar de un cine que contenga valores y que nos haga reflexionar. Nuestro invitado lleva más de 20 años produciendo un cine que “trata de combinar el arte, la ética y al mismo tiempo el entretenimiento, que es la última finalidad del séptimo arte”. “El objetivo es crear películas enfocadas a elevar el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero”.

Sin embargo, la vida de este actor y productor no siempre ha estado encaminada hacia este fin: a los 28 años decidió dar un giro a su vida y hacerse una promesa que a día de hoy sigue manteniendo: nunca más volvería a participar en un proyecto que ofendiese a su fe, a su familia o a su comunidad hispana. El camino no fue fácil y, según nos cuenta, aprendió a soñar diferente : “Ya no era tanto preguntarme que es lo que quiero yo , si no lo que quiere Dios para mí” reafirmándose en que “ la libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, si no hacer lo correcto”. A pesar de haber alcanzado el éxito, Eduardo no estaba feliz con la vida que llevaba y fue en ese preciso momento cuando comenzaron a surgirle dudas acerca de lo que realmente quería: “¿De qué le sirve al hombre haber conquistado el mundo entero si se ha perdido a sí mismo?”

También hay hueco para la política

De esta forma, se convirtió en productor para hacer películas que marcaran una diferencia en la sociedad. Además, entre todo esto también hay hueco en la vida de Eduardo para la política y actualmente, se encuentra inmerso en una carrera que mira hacia las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en México el 2 de junio de 2024.

Para finalizar, nos ha desvelado algunos de sus próximos proyectos: “Cabrini”, cuyo estreno tendrá lugar en marzo de este mismo año y que cuenta la historia esta monja italiana canonizada en 1946 por el Papa Pio XII, que luchó por los derechos de los migrantes y también de María, madre de Dios: la matanza de los inocentes.