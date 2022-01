Rajoy, en 'Código Samboal': "Si hubiese tenido a Garzón en mi Gobierno me hubieran tirado por la ventana"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha visitado este domingo el programa de TRECE 'El Cascabel' para hablar de su último libro, 'Política para adultos', y para analizar las principales claves de la actualidad política. En este sentido, Rajoy ha comenzado explicando cómo es su día a día ahora que está lejos de la política: "Tengo más tiempo libre y sobre todo tengo más tranquilidad interior que es lo importante. Dedico el tiempo a trabajar por las mañanas en mi oficina en el Registro Mercantil aquí en Madrid y por las tardes tengo una pequeña oficina donde hago muchas cosas: escribo un libro, recibo gente, escucho a algunos que me dicen y me cuentan, y los fines de semana he descubierto que existen, son un gran invento, y me satisfacen mucho".

También ha comentado cómo se organizaba para pasar tiempo con la familia mientras era presidente del Gobierno: "Yo me organicé, excepto cuando estaba de viaje, y nos veíamos siempre a las nueve de la noche, pero durante todo el día no nos veíamos nada, incluido algunos sábados y muchos domingos. Ahora por fortuna eso ha cambiado también"

El expresidente del Gobierno también ha repasado cómo ha pasado los meses más duros de la pandemia: "Lo llevé bien, teníamos una casa grande y cuando hay una mirada rara podemos despistarnos todos. Somos cuatro y por suerte nos llevamos bien. Yo no escuche hablar del covid hasta el 6-7 de marzo del año 2020. El día seis estuve en una comida organizada por un gallego en la que asistió mucha gente.Pocos días después mucha gente dio positivo.Intentas mantener un poco el equilibrio, que es lo que te permite andar por la vida con cierta tranquilidad y sin molestar a nadie, que no es poco. Yo caí bastante más tarde. Nosotros caímos, los cuatro que estábamos en casa, el 22 de diciembre del 2020 y el 4 de enero nos dieron el alta. La verdad que tuvimos la suerte de pasarlo de forma leve".

En este sentido, Rajoy ha repasado el paseo que protagonizó durante el confinamiento y que fue muy comentado: "Fue una cosa verdaderamente notable. Salí a las ocho de la mañana y una emisora de televisión se dedicó a enviar un taxi con dos paparazzis que se dedicaron a hacerme fotos metiéndose en una urbanización privada. Lo cierto es que como después el Tribunal Constitucional declaró que todo eso era inconstitucional pues al final decían que habían puesto un millón de multas y nadie la pagó. A mí nadie me multó, nadie se dirigió a mí y sinceramente pienso que no hice nada malo".

En clave política, el expresidente del Gobierno ha analizado con las siguientes líneas el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Vemos muchas cosas, hace unos días nos dijo una ilustre miembro del Gobierno que hacían cosas chulísimas. Bueno, creo que un Gobierno no se está para hacer cosas chulísimas ni hablar de las chuletas. Está para gobernar, tomar decisiones y comportarse como adultos y no como chavales".

En cuanto a que le diría a Pedro Sánchez, Rajoy ha querido explicar las claves que tiene que tener un buen gobernante: "Tengo que hacer un esfuerzo. Lo más importante para un gobernante es tener claras las prioridades y los tiempo. Cuando entre en el Gobierno tenía clara cuál era la prioridad: atajar una enorme crisis económica. Los tiempos nos obligaban a aplicar las reformas rápidamente. Las hicimos en seis meses, con dos huelgas generales, pero se debían hacer".

Además ha querido dejar latente la diferencia de trato que hay hacia los partidos de centro-derecha en comparación con los de izquierdas: "No lo sé, pero tengo la firme convicción de que el trato que se da a los partidos políticos que defendemos determinadas posiciones de centro-derecha es muy diferente al trato que se da a fuerzas políticas de la izquierda. Imagínese si hubiese tenido un ministros como Garzón en mi Gobierno, es metafísicamente imposible, pero me hubiesen tirado por la ventana. Yo creo que es porque en ninguna parte está escrito que el mundo sea tan justo como debiera y probablemente porque el mundo del centro-derecha es más exigente, y lo hace bien, con sus dirigentes que otros".

También, Rajoy ha repasado cómo vivió aquella moción de censura en 2018: "Tampoco para mí fue tan sorprendente. Hay se produjo un acontecimiento político que tuvo consecuencias y que puede que tengan en el futuro. En el año 2015 ganamos las elecciones pero no fue posible formar gobierno y se repitieron. En el 2016 volvimos a ganar con más escaños y teníamos con Ciudadanos y Coalición Canaria 170 escaños. En el otro lado había 180, el PSOE y todos los que apoyan ahora mismo a Pedro Sánchez. En el PSOE no se quiso hacer lo que Rubalcaba llamaba Gobierno Frankenstein y que ahora Sánchez lidera. La vuelta de Sánchez dio lugar a lo que hemos visto y ahí se rompieron los consensos más importantes que se fijaron en la Transición. Ese Gobierno de Sánchez fue un cambio muy relevante para la historia política de nuestro país. Yo creía que Pedro Sánchez quería ponerse en el Gobierno a cualquier precio, que es lo que hizo. Ahora va a aguantar todo lo que pueda y convocará elecciones cuando mejor le venga a él".

Mirando al futuro, Mariano Rajoy ha defendido que en las próximas elecciones de Castilla y León comienza una nueva etapa para nuestro país, y ha analizado el perfil de otros presidentes autonómicos como Ayuso o Juanma Moreno: "El puesto político más difícil es ser líder de la oposición, pero creo que en Castilla y León se inicia un cambio de ciclo político y creo que el Partido Popular podrá gobernar dentro de unos años. Lo digo como lo siento. Ayuso tiene mucho mérito. Ha ganado las elecciones, está gobernando con éxito y tiene todo mi reconocimiento. Ahora pienso que debemos apoyar al Partido, con Casado al frente y gente como Isabel Díaz Ayuso a su lado, se puede ganar las elecciones. Considero que Juanma Moreno ha dado un ejemplo de sensatez en una coalición muy compleja. Me siento orgulloso".

También ha tenido palabras hacia Angela Merkel, que hace unos meses dejaba la Cancillería alemana: "Merkel es una perdida muy importante para la Unión Europea. Representó un liderazgo integrador. Era una persona justa, yo tuve algunos choques con ella en la primera etapa porque nos presentamos allí con un déficit por los cielos y lo primero que hicieron fue apartanos del Banco Central Europeo. Sin embargo, pasado unos años apoyó a Luis de Guindos para ser presidente del BCE. Era una persona que no era caprichosa y opino que estaba pendiente del interés general".

Volviendo a nuestro país, Rajoy ha señalado que el Gobierno de Sánchez no ha aplicado ningún cambio de gran calado a la reforma laboral que su Ejecutivo puso en marcha: "No han derogado nada, han hecho unos cambios de matiz para presumir ante sus electores de que se han cargado la reforma laboral del Partido Popular. Lo que han tocado son cosas poco relevantes y eso es política infantil y la política se tiene que hacer para adultos. Lo de este Gobierno es crear ministerios para colocar gente y eso al final hace mucho daño y da una imagen muy mala. Gobernar es algo muy serio y para divertirse hay otras vías".

También ha defendido el papel del bipartidismo y ha señalado cuándo se comenzará hacer 'política para adultos' en nuestro país: "No olvidemos que durante 40 años han gobernado en España el centro-derecha y el centro-izquierda, y han sido los mejores años de la historia de nuestro país. Creo que acabará cuando haya un Gobierno del Partido Popular y se nombren a ministros que merezcan ese cargo".

Por último ha tenido un pequeño recuerdo hacia Pablo Iglesias, histórico líder de Unidas Podemos que dejaba la política tras su derrota en las elecciones madrileñas el pasado 4 de mayo: "Todo iba a desaparecer. Lo cierto es que cuatro-cinco años después la Constitución sigue ahí, España sigue ahí, la Soberanía Nacional sigue ahí, la monarquía sigue ahí y el que no sigue es el líder del partido que decía que todo iba a desaparecer. La Constitución ha sido un éxito y ha dado oportunidades a muchos españoles que antes no las tenían".