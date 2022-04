El CNI desde dentro: un exespía explica en TRECE qué pasos deben dar para comenzar una investigación

El caso Pegasus ha copado los titulares de todos los medios de comunicación a lo largo de toda esta semana. En este sentido, las investigaciones realizadas por el CNI a varios líderes independentistas han centrado las críticas de los socios de Pedro Sánchez.

Por ello, en el programa de TRECE 'Código Samboal' hemos analizado con la ayuda de un exespía, Jaime Rocha, cómo funciona el CNI por dentro y en qué momentos sus agentes están autorizados para espiar a una determinada persona.

Lo primero que ha destacado es que los métodos de espionaje han cambiado mucho gracias a las nuevas tecnologías: "Hay que tener en cuenta que cuando yo estaba no había ni móviles, ahora es todo más sencillo. Antes era todo más elemental y había que desplazarse a los sitios donde estaba la información y obtenerla con unos métodos bastante rudimentarios (...) He contado muchas cosas en mis dos novelas, pero las cuento con los detalles imprescindibles y sin entrar en muchas profundidades".

En cuanto a las autorizaciones, Rocha ha explicado que desde la llegada del general Manglano a la institución, cualquier tipo de investigación tiene que iniciarse pidiendo autorización a un juez: "Las tecnologías ponen las cosas muchísimo más fácil. Lo que sí me gustaría resaltar es que, tanto entonces como ahora, todas estas intervenciones que se hacen con los sistemas de escucha moderna, desde la llegada del general Manglano al CESID, se establecen estas normas legales de pedir la autorización a un juez, un juez del Supremo que estaba asignado a la casa y al cual había que pedirle permiso para poder hacer un tipo de intervención como esta, todo después de presentarle las pruebas que indicaban que había motivo para espiar a determinada persona. Eso ha pasado siempre, ha pasado en la época mía y ahora también. Por lo que desde el punto de vista de la legalidad no me genera dudas de que se esté actuando bien".

"Respecto al tema del procés, como se ha señalado tanto en la prensa nacional como extranjera, se ha producido intervención de servicios extranjeros. Por eso es una materia propia del CNI", ha explicado Rocha en TRECE

Por último, el exespía ha querido destacar que las principales funciones del CNI se centran en un ámbito exterior, pero que también pueden atender a cuestiones dentro de nuestras fronteras, como es el caso del procés: "Un servicio como el CNI son servicios orientados fundamentalmente hacia la acción exterior, pero hay cuestiones internas, como pasó con ETA, en la que también interviene. En el caso del procés, evidentemente es una tema interno, pero con una influencia exterior importante, tanto económica como de otro tipo. Solo hay que recordar las manifestaciones que tenían lugar en Barcelona y había detenciones de elementos que habían venido de Italia o de Alemania".