Manolo Lama se sincera con Antonio Jiménez: "Aprovecho al máximo el poco tiempo libre que tengo"

Como cada semana en 'Código Samboal' de TRECE, Antonio Jiménez se va de tapas con uno de los periodistas deportivos más reputados y conocidos por su voz en España: Manolo Lama. En esta ocasión, el comunicador de COPE se da cita con el presentador de 'El Cascabel' en la Taberna Los Gallos de Madrid.

"Este es un templo para los más desenfadados de COPE, esa gran especie que creaste y que fuiste socio fundador ha tenido una segunda generación con Antonio Ruiz, gran cantante, presentador y alma de Los Gallos", asegura Lama en su conversación con Antonio Jiménez. El periodista confiesa que no bebe alcohol y que “prácticamente se me solapan los acontecimientos, me acuesto muy tarde porque vengo de El Partidazo con Juanma o de Gol, no me da tiempo a comer, hago la dieta del ayuno porque no me da tiempo”.

Manolo Lama se sincera con respecto a cuánto le ocupa su trabajo y el espacio que le deja para disfrutar de otros asuntos: “No tengo tiempo libre, que me gustaría, pero el poco que tienes lo aprovechas al máximo. Para ir a ver a mis hijas jugar al tenis, o a mis hijas jugar al fútbol. El poco que tengo lo disfruto”.

De hecho, Lama se puede sentir muy orgulloso de uno de sus hijos, futura promesa del deporte que narra cada fin de semana: “Mi hijo juega en el Atleti B, tiene 20 años, yo le digo que tiene que estudiar y no se puede poner todos los huevos en la misma cesta. Tiene posibilidades de llegar. Pero pueden pasar muchas cosas, siempre le digo que unos estudios tiene que tenerlos y que peleé por sus sueños”.

Con una trayectoria que abarca décadas, Lama cuenta que ha cubierto “desde México, nueve mundiales y ya va para diez. Empecé en Seúl 88 y me los he comido todos. Evidentemente, vivir el gol de Iniesta en 2010 no me lo va a quitar nadie. Nos quitamos el complejo de perdedores e inferiores”.

"Me gusta ir a mi pueblo, Cabra, encuentro tranquilidad y desenchufo del estrés"

Pero, en una vida tan ajetreada, no hay lugar para otras aficiones: “No tengo tiempo para hobbies. Me gusta ir a mi pueblo, soy cordobés, de Cabra. Me gusta ir allí porque encuentro tranquilidad, desenchufo del estrés. Sentarme allí con dos amigos míos de toda la vida y hablar del tiempo, del Olivo… Te das cuenta de que es maravilloso no hacer nada”.

Y como no podía ser de otro modo, Lama reconoce que “la radio me gusta más que la televisión. Estoy enamorado de la radio, la televisión es muy bonita y maravillosa. Pero cuando se enciende el piloto rojo me encanta”.