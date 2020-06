Al Día, fin de semana, 21 de junio

Fin del estado de alarma. Libertad de movimiento en todo el país que arranca la nueva normalidad. Los extranjeros que vengan a nuestro país se someterán a un triple control, aunque no tendrán que pasar la cuarentena de 15 días. 7 personas han fallecido en las últimas 24H por coronavirus y hay 134 nuevos contagios. La Policía confirma que el ataque en Reading ha sido terrorismo, han muerto tres personas. Según una encuesta de Sigma Dos, más del 70% de los españoles teme un rebrote en la nueva normalidad. Durante el estado de alarma se han puesto 1.200.000 multas y ha habido 9.000 detenidos. Dos menores fallecen ahogados en un canal de Badajoz. Se celebra el Día Mundial de la ELA, en España 4.000 personas padecen la enfermedad. Comienza el verano con altas temperaturas. La plataforma "Sí a la vida" celebra su concentración virtual. El Papa pide en el Ángelus no temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.