Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Constitucional: "Es inconsentible que Torra diga que no obedece"

Uno de los momentos más destacados de la edición de 'El Cascabel' de TRECE, con Antonio Jiménez y todo su equipo, de este miércoles ha sido la entrevista al que fuera vicepresidente del más alto tribunal español, Ramón Rodriguez Arribas, que ha hablado en el programa sobre la sentencia del Supremo de mantener inahbilitado a Quim Torra como diputado. Esto lo hemos conocido durante el miércoles después de que se rechazara atender a la medida cautelar solicitada por Torra y pese a que la Fiscalía informó a favor de acordarla.

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, se ha mostrado muy crítico en 'El Cascabel' con la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña: "Aunque no sea sentencia firme, Torra ya debería estar deshabilitado". Además, ha afirmado: "En 2011 se hizo una reforma en la que se estableció que cuando una persona sea condenada, aunque no sea firme, por delitos contra las administraciones pública, debe ser cesado en ese momento".

Durante la entrevista, Arribas ha llegado a afirmar que "por dignidad institucional, lo que no se puede consentir es que, después de haber sido condenado por un delito de desobediencia, Torra diga que 'no obedece a nadie'. Estamos viviendo algo que en cualquier otro país de Europa sería inviable".

