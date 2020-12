El gesto del Papa Francisco con el programa 'Crónica de Roma' de TRECE

A lo largo de sus más de siete años de pontificado, el Papa Francisco ha sorprendido al mundo entero con gestos inesperados. Uno de ellos recayó en TRECE. El destinatario fue el programa 'Crónica de Roma' dirigido y presentado por Irene Pozo que informa de la actualidad de la Santa Sede y del magisterio del Papa Francisco.

El gesto se plasmó en un mensaje que mandó al programa en el que el Papa Francisco pedía al equipo de la cadena que no perdiera la ilusión, que siguieran trabajando y que llevaran lo positivo y lo bello: "A Irene (Pozo) y su equipo del programa 'Crónica de Roma'. Un gran saludo, gracias por lo que hacen. No pierdan la ilusión. Es tan lindo tener ilusiones en la vida. Sigan trabajando, llevando lo positivo, lo bello... No se desanimen. Que Dios los bendiga y recen por mí. Gracias", dijo el Papa".

TRECE, diez años compretido contigo

TRECE celebra este mes de noviembre su décimo aniversario y cumple una década de información y servicio. La cadena ha demostrado ser una opción solvente y necesaria como oferta televisiva, una propuesta diferente que ha conseguido competir en el mercado audiovisual gracias a su particular carácter: una apuesta por la información, el entretenimiento familiar y saludable, la mejor cartelera y, sobre todo, sus valores basados en el humanismo cristiano y plasmados de manera evidente en su programación sociorreligiosa. A través de esta, los espacios de TRECE en salida permiten dar voz a aquellos que no la tienen.

Asimismo, la cadena no para de batir sus propios récords. TRECE cerró este octubre con el mejor dato de su historia al consolidarse como líder indiscutible en TDT con más 4,2 millones de personas que sintonizan a diario su programación.

