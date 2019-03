Kevin: "La discapacidad vino y yo he aprendido a vivir con ella"

Tiempo de lectura: 1



Kevin Santos Valero tiene un malformación congénita que hace que los brazos y las piernas no se hayan desarrollado completamente. Él dice que hay tres versiones para explicar el porqué de su discpacidad: "mi padre dice que fue un medicamento, mi madre que nací así y yo, que me compraron por fascículos y no hicieron el último pago". Ni su entorno familiar ni escolar le han excluído. "hasta llegar a la adolescencia no me rallé". "Me han llegado a dar dinero por estar esperando a mis padres en el supermercado". Para escribir o comer tiene sus "trucos". Cuenta con cubiertos adaptados pero "aún así mis padres me enseñaron a comer sin tenerlos".En 2013 su padre falleció por cáncer de pulmón: "el objetivo de mis padres es que fuera independiente y lo he logrado, he viajado solo, vengo aquí solo".