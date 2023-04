París: No a los patinetes de alquiler

El 90% de los vecinos de París han votado en contra de mantener los patinetes de alquiler en las calles

Un 90% de los parisinos han votado en contra de mantener los patinetes de alquiler en sus calles en el referendum organizado por el Ayuntamiento presidido por Anne Hidalgo. Aunque el resultado no es jurídicamente vinculante, la alcaldesa Hidalgo se ha comprometido públicamente a respetar su resultado ?"me he comprometido a respetar el resultado de la votación", declaró ayer mismo?, por lo que es de esperar que el 1 de septiembre, los sistemas públicos de alquiler de patinetes desaparezcan de París. Esta medida, no obstante, no afecta al uso de patinetes particulares.

Desde su aparición en 2018, los patinetes de alquiler ?unos 15.000 en la actualidad de tres empresas (Lime, Dott y Tier)? han sido considerados por unos como una forma de desplazarse con facilidad por poco dinero, mientras otros los consideran vehículos peligrosos, causantes de accidentes y que se han visto envueltos en numerosos roces con peatones, ciclistas y automovilistas. De hecho, la alcaldesa Hidalgo los ha considerado en varias oportunidades como peligrosos, poco ecológicos y fuente de conflictos.

Puedes ver más información en la web de la DGT.

