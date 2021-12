Para 2022 me pido...

"Que todos comprendamos que la seguridad vial NO es algo ajeno"

Que todos comprendamos que la seguridad vial no nos es algo ajeno, que todos participamos de ella; que los mensajes de prevención han llegado a todos, y los hemos interiorizado y que al volante no volveremos a usar el móvil, a llevar una velocidad inadecuada, a beber, distraernos, saltarnos un stop, o no llevar casco en moto, bici o patinete… Pediría que iluminaran a los que aún no han entendido de qué va la seguridad vial para que tengan paciencia, comprendan que la carretera no es suya y que la prioridad es llegar a salvo y proteger a los más vulnerables. Que nos iluminen a todos en la comprensión de la necesidad de una convivencia vial civilizada, empática y cortés, que nos llevaría a acariciar el objetivo Cero Víctimas; a entender que la movilidad no tiene que causar daño y que las vías son de todos. Y a quien no lo entienda, que pida a los Reyes un avión privado y deje las carreteras o calles para quien sabe compartirlas, sin acosar ni poner en peligro, para que los demás podamos celebrar haber cumplido el objetivo Cero víctimas en nuestras vías.