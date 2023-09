Coches y motos 'hablan' para evitar accidentes

"La comunicación integrada entre motos y coches con sensores a bordo puede contribuir a reducir el número de accidentes", afirman en Ducati

Ducati ha desarrollado una tecnología de sistemas de conectividad entre motos y coches para mejorar la seguridad en la circulación de los motoristas, en colaboración con el Consorcio Motocicleta Conectada (CMC) y el fabricante de coches deportivos Lamborghini.

Esta nueva tecnología, actualmente en fase de desarollo, comunica a coches y motos para que que sus conductores reciban avisos de peligro en situaciones concretas en maniobras de giros con poca visibilidad.

Para llevar llevar a cabo este proyecto, el fabricante de motocicletas ha estudiado tres situaciones críticas y peligrosas para los moticiclistas, en los que las motos no son visibles para los vehículos que circulan en sentido contrario o los motoristas no tienen visión clara de lo que ocurre delante de ellos.

"En estas situaciones, la comunicación entre vehículos integrada con sensores a bordo puede contribuir a reducir el número de accidentes. Un aspecto crucial de esta investigación ha sido reducir al máximo los tiempos de reacción del sistema, ya que la limitación del riesgo de accidente depende de la antelación con la que se avise a una de las dos partes implicadas", explican desde Ducati.





Asistente en intersecciones

El sistema IMA (Intersection Movement Assist) entra en acción cuando detecta una intersección con poca visibilidad en la que una moto que circula por una carretera muy transitada se aproxima a una intersección a la que llega al mismo tiempo un coche procedente de una carretera secundaria.

En este caso, una señal de advertencia aparece en el salpicadero del coche, señalando la llegada de la moto, sugiriendo al motorista que se acerque a la intersección con mucha precaución.

Asistente en giros

El denominado LTA (Left Turn Assist) es un asistente que interviene en los giros a la izquierda para evitar colisiones moto–coche cuando estos se aproximan en en sentido contrario. "En esta situación, en cuanto el conductor del coche activa el interminte al acercarse a la intersección, se muestra la señal de advertencia para la moto, que se aproxima en sentido contrario".

Adviso de no pasar

por último, el sistema denomiando 'DNPW' (Do Not Pass Warning) se activa cuando una moto pretende adelantar a un vehículo grande que, a su vez tiene delante un coche que va a girar a la izquierda y que no es visible para el motorista. "En este caso, es el motorista el que recibe el aviso en cuanto el sistema detecta que tanto el coche como la moto han encendido los indicadores de dirección"

