'Periferias' entrevista a María Luisa Berzosa, consultora en el Sínodo de la Amazonía

Este jueves 31 de octubre en el porgama de TRECE 'Periferias' hablamos de las conclusiones del Sínodo de la Amazonía con Sor María Luisa Berzosa, Consultora del Sínodo de los Obispos. De los puntos más llamativos como la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados o de aumentar las responsabilidades de las mujeres dentro de la Iglesia. María Luisa opina que es necesario abrir nuevos caminos cuando los ya conocidos están agotados y la realidad del Amazonas y de otras partes del mundo es que no hay vocaciones.

"¿A las personas no se las puede atender si no hay un varón célibe ordenado? Eso reduce la atención a las personas, las personas mueren, necesitan auxilio, la vida espiritual...¡y no se la vamos a dar si no es de esta forma y esta forma está desapareciendo! Entonces...tenemos que crear otras", ha dicho en el programa.

En la sección de Ver para creer desvelamos cuánto cuesta subir a los altares...esto depende de múltiples factores pero como mínimo un santo cuesta 17.000 euros. Esta es el nuevo tarifario oficial que impuso Francisco para acabar con prácticas irregulares en el Vaticano.

Para terminar, reflexionamos sobre el Día de Todos los Santos ¿se están perdiendo las tradiciones cristianas por el auge de Halloween? ¿Cómo se puede transmitir a los niños la importancia de esta fiesta? ¿Qué es Holywins? A todas estas preguntas damos respuesta en Periferias.

