San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars

Dios siempre se fija en el humilde y sencillo para llevar a cabo su labor de Salvación y extenderla admirablemente a todos los hombres. Hoy, XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos a San Juan Bautista Vianney. Conocido popularmente como el Santo Cura de Ars, nace en las cercanías de Lyón en 1786, cuando Francia sufre la Revolución. Al dar síntomas de vocación sacerdotal, es enviado a la escuela del Cura de Ecully.

Cada vez es más notoria su llamada a la vida sacerdotal. Sin embargo, la contrariedad se presenta cuando los estudios se le hacen tremendamente difíciles. Así, tiene que recibir clases especiales de latín y con la propia Teología.Reclutado por Napoleón Bonaparte, que retiró la exención de la participación en el ejército a los aspirantes al sacerdocio, hubo de partir hacia la Guerra de Francia contra España.

Inesperadamente cae en poder de los desertores, estando a punto de ser considerado como uno de ellos. Tras reanudar sus estudios, es ordenado presbítero y enviado a Ars, un pequeño pueblecito de feligreses imbuidos en el paganismo y la indiferencia. Pero su tesón en la oración y la dirección espiritual de las almas, hace que esa aldea abandonada sea centro de peregrinación de muchos lugares lejanos, al correr la fama de santidad del Párroco.

No faltan los enfrentamientos con el diablo, molesto por las conversiones. Muere en 1859 y Benedicto XVI le ha propuesto como ejemplo de pastor en el Año Sacerdotal. Una de sus frases más destacadas fue que desde el Sagrario, había descubierto el Verdadero Amor y ya no lo soltaría nunca. De hecho, a Cristo Pan de Vida se lo presenta de tal forma a los feligreses que algunos entendiendo que el Señor no es visitado en el Sagrario, se acercan más especialmente a Él.