San José, Celebración trasladada

La Cuaresma es uno de los tiempos más fuertes de la Liturgia porque prepara para la Pascua, la Fiesta Solemne, por antonomasia para los cristianos. Tal es así que cualquier festividad que caiga en domingo de Cuaresma, queda trasladada. Es lo que le ha pasado este año a San José. Como cada año, el 19 de marzo es su Fiesta. Pero dado que ayer era Domingo de Cuaresma, la Iglesia pasa a este lunes la Celebración Litúrgica de San José.

Procedente de la estirpe de David, es el Esposo de la Virgen.San Mateo en su Genealogía del Señor, en el Evangelio, destaca el Árbol que concluyé en Jacob que engendró a José, el Esposo de María Virgen, de la que nació Jesús, llamado Cristo. El siguiente dato es la Concepción del Señor en la que José estaba desposado con María. Pero antes de convivir juntos, Ella resultó que esperaba un Hijo por Obra del espíritu Santo.

Entonces José que era bueno y no quería denunciarla, decició repudiarla en secreto. La tradición bíblica destaca que José no duda de La Virgen, sino que entiende que es un asunto de Dios de tal magnitud que él no se ve digno de interferir. Es cuando el Ángel se le aparece diciéndole que Dios cuenta con él. Entonces, como le dice el Mensajero Divino, acoge a María. Posteriormente San Lucas, cuenta el Pasaje del Nacimiento en el que José debe ir a Belén con La Virgen para empadronarse, tal y como ha pedido Augusto.

Una vez allí, a Ella se le cumple el tiempo y alumbra a su Hijo. Cuando van los pastores al Establo, encuentran a María, a José y al Niño acostado en el Pesebre. También aparece en los demás momentos del Evangelio de la Infancia como en la Circuncisión, La Presentación, La Huida a Egipto, el regreso a Nazaret y la pérdida y hallazgo del Niño en el Templo. La propia Escritura señala que Jesús se creía que era ijo de José. Es Patrón de la Iglesia Universal, de las vocaciones sacerdotales y de los padres.