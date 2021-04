Sábado de la Octava Pascual

Hoy sábado, 10 de abril, es penúltimo día de la Octava de Pascua, y en nuestras vidas resuenan los himnos pascuales como ¿Qué ves en la noche? Dinos centinela. Dios como un almendro con la Flor despierta. Dios que nunca duerme, busca quien no duerma y entre las diez vírgenes sólo hay cinco en vela. Gallos vigilantes que la noche alertan. Quien negó tres veces, otras tres confiesa.

Y pregona el llanto lo que el miedo niega. Vi los cielos nuevos y la tierra, Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas y eran todas buenas. Ve por el mundo, grita a la gente, que el Amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Alma mía recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. El pueblo fiel, sigue reflexionando y contemplando el Sepulcro vacío, signo de la Victoria definitiva y el gozo nos invade a todos porque la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros.

Alma mía, recobra tu calma porque el Señor escucha tu Voz. El hilo del Evangelio nos conduce a una recapitulación de las diversas apariciones del Resucitado a los suyos. Comienza con el recuerdo a María Magdalena de la que habían salido siete demonios. Sigue con la aparición de las piadosas mujeres y a los dos discípulos de Emaús.

El denominador común es que los Once no les creyeron. Por fin se les aparece el propio Señor Resucitado quien les echa en cara su incredulidad y les recuerda cómo así lo había dicho de que moriría en la Cruz y a los tres días resucitaría. Por ello les envía a predicar el Evangelio. Este penúltimo día abre ya las puertas del Domingo de la Divina Misericordia, llamado también In Albis.