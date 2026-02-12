Durante el Santoral de febrero hemos recorrido muchos Santos de la antigüedad que derramaron su sangre por Cristo. Y también hemos recorrido a otras latitudes como Japón, tierra sembrada por quienes también recibieron la palma del martirio. Hoy recordamos a otra mártir: Santa Eulalia de Barcelona.

Su vida transcurre entre los siglos III y IV. Desde pequeña es educada en la Fe, dando muestra un amor inmenso por Cristo. Todo esto sucedía en su hogar, mientras arreciaba la persecución de los emperadores Maximiano y Diocleciano, siendo Decio el gobernador encargado de arremeter duramente contra los cristianos.

Y por eso, como Hispania entraba dentro del los límites imperiales también padecía esta normativa de persecución a los cristianos. Casualmente, un día yendo de camino, Eulalia se sitúa frente al Prefecto, quien la interroga acerca de su identidad, descubriendo que es una seguidora de Jesús de Nazareth.

Entonces es arrestada. Ahí surge la posibilidad de que ella se acerque a los dioses romanos. Sin embargo, la joven asegura que los dioses romanos son hechura de manos humanas, mientras Cristo es el Verdadero Dios, que se hace Hombre para salvarnos.

Viendo que no cambia de parecer, firman su sentencia de muerte. Y así se hará realidad en Santa Eulalia de Barcelona, al morir tras padecer multitud de tormentos, asombrando a todos su entrega total a Dios.