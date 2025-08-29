Cerramos el mes de agosto y a punto de clausurarlo, este sábado nos acercamos a una festividad Mariana. Porque hoy celebramos a Nuestra Señora del Mar. Es el broche de oro a este mes de La Asunción y la Coronación de La Virgen, ocho días después. La Imagen fue hallada por un vigía el año 1502. No se sabía de dónde procedía.

No obstante, se cree que pudo proceder de un navío asaltado por piratas berberiscos que la habían maltratado, aunque no la destruyeron. Pero no faltaban señales que atestiguaban esto. Por ejemplo, se la veían deteriorada, seguramente fruto de haber sido atada con argollas. También le faltaba la parte posterior de la Cabeza y de la espalda.

Una vez en Almería los Frailes Dominicos se hicieron cargo de Ella. Tras varios retoques a lo largo de los siglos durante la desamortización de Mendizábal abandona el Convento Dominico porque es expropiado y es llevada procesionalmente a la Catedral. Posteriormente volvería a su antiguo Santuario.

Durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado tuvo que ir a un domicilio particular para evitar su profanación y destrucción. Almería celebra a su Patrona la Virgen del Mar cada sábado anterior al último domingo de agosto.