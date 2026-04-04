La Claridad de la Alegría y el Júbilo siguen inundando nuestras vidas. Hoy es el emblemático Lunes de Pascua, segundo día de la Octava Pascual. Seguimos contemplando con gozo al Señor Resucitado. Durante todos estos día contemplamos el anuncio de la Resurrección del Señor. Este día, por ejemplo, se llama el Lunes del anuncio del Ángel.

De la misma forma que en Navidad anuncia a los pastores el Nacimiento del Salvador hoy ha hablado con las mujeres anunciándoles la Resurrección. Ellas van a visitar y ornamentar el Cuerpo del Señor según la costumbre judía. Al llegar al Lugar les espera un Mensajero Divino que les comunica la Feliz Noticia. Ellas están todavía atónitas y aturdidas.

Pero Jesús Resucitado sale al encuentro para confirmarles lo que les ha dicho el Mensajero Celestial y disiparlas cualquier temor. Él les invita a comunicárselo a los demás discípulos. Entonces ahí se llenan de alegría.

Los soldados asustados por lo ocurrido, en vez de aceptarlo se marchan corriendo al Sanedrín y se lo dicen a los fariseos y autoridades. Ellos se reúnen para deliberar lo que deben hacer. Ahí toman la decisión de darles una fuerte suma de dinero a los vigías romanos para obligarlos a decir que fueron sus discípulos los que fueron a robar el Cuerpo cuando ellos dormían.

También les prometen que si llegase a oídos del Gobernador, el Sanedrín les defenderían. Sin embargo, el hallazgo del Sepulcro Vacío muestra y certifica la Gloria Triunfante de la Pascua y que Cristo vive de Verdad.