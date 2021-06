La oración del día: San Juan Bautista

Él no da crédito y se produce una señal: “¡Soy Gabriel! Enviado por Dios a anunciarte esta Buena Noticia. Pero como no has dado crédito, quedarás mudo hasta que se cumpla lo que te he dicho. Al salir a bendecir a la multitud que esperaba con tensión vieron al Sumo Sacerdote mudo y entendieron que le había hablado Dios por medio del Ángel. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo dio a luz un niño y a los ocho días, cuando tocaba circuncidarle según la Ley de Moisés, le iban a poner como a su padre, pero entonces interviene la madre: Se llamará Juan.

El padre lo asevera escribiendo en una tablilla el mismo nombre. Entonces se le salta la lengua y comienza a bendecir a Dios asï: Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es el Cántico denominado Benedictus. El niño, por su parte, crecía y se robustecía, marchando al desierto hasta que se presentó al pueblo.