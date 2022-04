La oración del día: San Jorge

Hoy celebramos a San Jorge, quien mantuvo también una lucha con el mal. Su nombre, proviene del griego y significa “agricultor, que trabaja en la tierra”. Santo muy popular, pocos datos se conocen de él.

Sí sabemos que su nacimiento se sitúa en el siglo III, en Turquía. Pronto se vería estimulado en el oficio de militar, que tenía su padre y que le encauzó para seguir ese tinerario. Según cuenta la tradición, un dragón asoló la zona de Libia, atemorizando a los habitantes de los pueblos próximos. Entonces Jorge, se ofreció para luchar contra aquella alimaña, pidiendo que orasen por él para que venciese en tan singular combate, como así sucedió.

Oración

San Jorge guerrero valeroso,

que defendiste a la princesa de la Capadocia,

al abatir con tu lanza al feroz dragón,

te solicito humildemente

que vengas en mi auxilio

y me protejas de las acechanzas del demonio,

los peligros, las dificultades, las aflicciones.

Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo,

escóndeme de mis enemigos,

de mis perseguidores, de las envidias,

magias, hechizos y maleficios.

Protegido con tu manto,

caminare a través de los mares y la tierra,

noche y día, mes a mes, año tras año,

y mis enemigos no me verán,

no me oirán, no me seguirán.

Bajo tu protección no caeré,

no me perderé, no sangraré.

Igual que Nuestro Dios; Salvador

estuvo nueve meses protegido

en el vientre de la Virgen María,

así yo estaré protegido bajo tu manto,

teniéndote delante de mí,

armado con tu lanza y tú escudo.

Amén.