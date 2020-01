Razones y argumentos por los que Dios existe: Las 5 vías de santo Tomás

El ser humano lleva planteándose la existencia de Dios prácticamente desde sus orígenes. En la religión cristiana, parte de nuestra creencia en Dios está sustentada en la fe. Es decir, no se puede demostrar que Dios existe y nuestra relación con Él y con la vida, pasa efectivamente por optar por creer. Pero, a día de hoy una de las bases filosóficas más importantes para hablar sobre este tema es aquello que escribió un santo en el el siglo XIII: Tomás de Aquino.

Santo Tomás es un referente histórico de la filosofía, y sus cinco vías para la demostración de que Dios existe, son solo una mínima parte de su aportación. Era parte de la Orden de Predicadores y es considerado uno de los Doctores de la Iglesia. Aún hoy se estudia al autor de la Summa theologiae y sus famosas cinco vías.

Las cinco vías son cinco razonamientos por las que el ser humano llega a la conclusión de la necesaria existencia de un ser superior. Es decir que la fe y la razón no solo no están reñidas, si no que pueden caminar de la mano. Es obvio que este texto tan importante no es un experimento científico, y que no certifica que Dios existe. Ni tampoco es su pretensión.

1. El movimiento

"Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. En la serie de motores no se puede seguir indefinidamente. Debe haber un Primer Motor no movido por nadie, es decir Dios".

El razonamiento es sencillo. Si a mí se me cae un vaso y se derrama el agua en mi camisa, no es un casual, si no que existe una causalidad. H habido una fuerza (mi codo), que ha tirado ese vaso, y el agua no ha terminado en mi camisa por arte de magia, hay una causa, y es que el vaso estaba lleno.

Por tanto, si todo lo que vemos se mueve -es evidente-, y todo ha sido movido por otra fuerza, tiene que haber un Primer Motor. Algo que sea el primer movimiento, que haya hecho que todo lo demás se mueva.

2. Las causas eficientes

"En el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. [...] Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente; en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia; y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios".

Nada es causa de sí mismo, es decir, yo no sé por qué existo. No me he autocreado, y no encuentro nada en nuestro mundo que sea causa por sí solo. Así que, existe la necesidad de que haya una primera causa, que es Dios.

3. Ser absolutamente Necesario

"Las cosas pueden existir o no existir, así que son contingentes. Los seres contingentes no tienen el principio de su existencia en sí mismos. No es posible la serie indefinida de seres relativamente necesarios. Debe existir un Ser absolutamente Necesario".

Ni tu ni yo somos necesarios. Pero existimos, y no sabemos por qué. Ya hemos visto que no nos hemos creado a nosotros mismos, pero es que además, no tendríamos por qué existir. Es evidente que hubo un momento en que no existimos, pero si eso pasara con todos los seres, no existiríamos. Tiene que haber algo que haya existido siempre. Existimos, por tanto tiene que haber un ser que exista por necesidad, y ese ser es Dios.

4. La perfección

"[...] Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas. [...] Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble; y, en consecuencia, es el máximo ser; pues las cosas que son sumamente verdaderas, son seres máximos, como se dice en II Metaphys. Como quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género -así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro —, del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le llamamos Dios."

Existe el bien y el mal, y sabemos que hay una graduación tanto en el bien como en el mal -que puede ser la falta de bien-. Por tanto, tiene que haber un Bien Supremo, un Ser Perfecto al que llamamos Dios.

5. El orden del universo

"[...] Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios."

No es difícil -ni hace falta ser un gran científico- para ver el orden que existe en la anturaleza y el universo. El mundo se rige por una serie de 'leyes' y no puede haber 'leyes' sin un legislador. Tiene que haber un Ser Inteligente que ha ordenado el mundo y que dirige las cosas naturales.