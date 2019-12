Cinco oraciones para vivir la Navidad como Dios manda

Sabemos que las fiestas de Nochebuena y Navidad dan mucho trabajo. Sabemos que entre unas cosas y otras estos días se pueden hacer muy largos. Pero lo más importante es que los disfrutes y que se puedan vivir auténticamente. Así que nunca viene mal que te recuerden lo que también es importante: acordarnos de esa persona por la que celebramos hoy. Por eso os hemos preparado una selección de oraciones para poder tener un rato personal o en familia con el Niño Jesús y Dios.

1. Oración del papa Juan XXIII

En primer lugar, os dejamos esta bella oración dicha por Juan XXIII que nos invita a acercarnos al Niño y hablarle con naturalidad:

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre.

Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu celeste paz. Amén.

2. Rezando en familia frente al belén

Por si no te ha dado tiempo a preparar algo entre tanto langostino, te dejamos una bonita oración para rezar en familia de la mano de Aciprensa:

Lector 1:

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.

Lector 2:

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.

(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya esta allí se coloca un pequeño cirio o velita delante de El).

Lector 3:

Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que dia a dia intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre.

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás.

Amén

Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, 1 Gloria

3. Oración por la llegada de Jesús

Si no has logrado prepararte para la venida del Niño Jesús, todo lo que en un principio querías, aún estás a tiempo. Te dejamos esta pequeña oración para acercarnos al misterio que celebramos esta Navidad gracias a Píldorasdefe:

Señor mío, busco dentro de mi alma y no encuentro palabras suficientes que me ayuden a expresar lo feliz que estoy de estar con mi familia para celebrar el nacimiento de tu ¡amado Hijo Jesús!...

Tú nos enviaste a Jesús cuando todavía éramos pecadores y no encontrábamos el camino de regreso. Tú nos enviaste a Jesús cuando ni siquiera lo merecíamos. Tú nos enviaste a Jesús para quitar las manchas oscuras de nuestra alma que no podíamos limpiar por nosotros mismos

¡Te damos infinitas gracias por Jesús, Padre amado! Su nombre es digno de toda nuestra alabanza y de toda causa de nuestra alegría!

Te pedimos, Padre de bondad, que mientras nos preparamos para disfrutar de esta comida, la bendigas y permitas que no falte en ninguna mesa durante Navidad.

Te pedimos además para que nos llenes de tu Gracia poderosa y nos transformemos en bendición para otros en este tiempo y durante toda nuestra vida, en la medida que anunciamos el nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador.

En su nombre, te agradecemos por tanto amor y por el milagro de tenernos el uno al otro.

Amén

4. Oración para acercarse al misterio del Nacimiento de Dios

Una oración más tradicional para ahondar en lo que celebramos los cristianos en Navidad:

En el humilde pesebre es en donde Jesús aparece más grande y más glorioso.

Dios acababa de dar a la tierra un Salvador y en los brazos de Maria en éxtasis, los Ángeles adoran al Verbo encarnado. ¡Que lección para nuestra fe! El tiempo no disminuye la profundidad del misterio; los siglos pasan por delante de este pesebre bendito, el cual nos conserva y nos transmite el recuerdo del nacimiento de Jesucristo, sublime y encantadora prueba del amor de Dios hacia nosotros! Si vosotros no podéis olvidar vuestra madre, vuestra familia, vuestra patria, cristianos no olvidéis al que ha nacido para salvarnos.

Oración. Dios Todo Poderoso, que derramáis hoy sobre nosotros la nueva luz de vuestro Verbo encarnado, haced que la fe de este misterio se infunda también en nuestros corazones. Señor y Dios nuestro, haced del mismo modo, te lo rogarnos, que celebrando con alegría la Natividad de N. S. Jesucristo, merezcamos, por una vida digna de El, gozar de su presencia. Amén

5. Acción de gracias

No se nos puede olvidar, aprovechar estas celebraciones para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado:

Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo.

Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.

Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios.

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás.

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir,

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a Ti.

Señor, te damos gracias.

Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús.

María, te damos gracias.

Gracias San José, por cuidar de Jesús y María.

San José, te damos gracias.

Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que Tú nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepararon, por Cristo Nuestro Señor,

Amén.