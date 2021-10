NFTW, el grupo rapero que evangeliza con su música mezclando ritmos urbanos

Hacer Rap católico creíble, con sabor urbano, encajando bien las letras de contenido cristiano y manteniendo el desenfado y descaro propios del Rap, es todo un arte al alcance de muy pocos. A veces, he escuchado algunas propuestas que me han resultado esperpénticas, hechas con buena intención, pero sin lograr más que una pose artificial y poco convincente. Para hacer Rap hay que tener capacidad, una creatividad muy especializada en la construcción de rimas incontestables y una formación en el rap alimentada por muchos años en esa atmósfera musical.

Quien no esté preparado, mejor que no lo haga. Hoy os traemos a nuestro espacio de música, fe y compromiso a los amigos de NFTW, una propuesta de calidad, con sabor a calle, con sabor a verdad, una fórmula convincente en la que el mensaje del Evangelio se llena de frescura y se mezcla con los ritmos urbanos que nos recuerdan que el Evangelio tiene mucho de Rap. Si Jesús naciera hoy, quizá sería rapero, el rapero de las bienaventuranzas…

video

NFTW (Not From This World) está compuesto por los artistas JeriAndCo, como productor musical y MC; Fresh Sánchez, MC; StelioN, MC y cantante; y Súe, MC. El grupo nació en 2015, tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus componentes.

Sonríe

El nombre de este conjunto ha sido tomado del Evangelio de San Juan 17, 11-19: “No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así les envío yo también al mundo. Y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad.”

Laudato' SI

Estos cuatro raperos se han unido en un proyecto conjunto para dar mayor fuerza y calidad al rap católico que se hace en España y para que su mensaje llegue con más ímpetu a todo aquel que quiera escuchar sus rimas cargadas de fe, esperanza y, sobre todo, realismo.



"Cadena de Bondades" feat

Hasta la fecha NFTW han editado dos discos. “Luz”, publicado en 2016, y “Not from this world”, publicado en 2018. NFTW ha sido galardonado en 2018 con el Premio Spera de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española al mejor álbum de música pop-rock.

"Cuenta conmig" feat. Smadani

Os animo a seguirlos en las redes, y si pertenecéis a grupos y movimientos no dejéis de contar con ellos. Con un directo contundente y vital son una propuesta ideal para cualquier movida pastoral con jóvenes y no tan jóvenes.

"Cicatrices"





Más información y contacto: www.nftw.es

Enlace a las redes sociales y listas de reproducción: https://linktr.ee/nftw