“Mi madre y mis hermanos son estos”
Evangelio según san Lucas 8, 19-21 y comentario de José María Calderón, director nacional de OMP
Redacción Religión
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
nuestros programas
La Linterna de la Iglesia
Con Irene Pozo
Viernes de 22:30h a 23:30h
Iglesia Noticia
Con Faustino Catalina
Domingos de 8:30h a 9:00h
Santa Misa
Todos los domingos
De 9:00h a 9:45h
Ecclesia al día
Con Raquel Caldas
Lunes a viernes a las 12.05h
Ecclesia
Con Álvaro Sáez
Domingos a las 13:00h
Misioneros por el mundo
Con Asell Sánchez-Vicente
Viernes a las 21:30h
Lo último
San Pío de Pietrelcina
1 min
Visto en ABC
Hoy se celebra la gala del Balón de Oro 2025: Horario y cómo seguirla en directo
Conoce a qué hora empieza y dónde ver en directo la gala del Balón de Oro 2025