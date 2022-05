¿Cómo llevar a la práctica un amor paciente y fiel como el que nos enseña Jesús?: "En el día a día es difícil"

El verdadero sentido del amor ha sido el tema del nuevo episodio de 'Apuntando a lo Alto', el programa presentado por el sacerdote Raúl Tinajero, responsable de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. A su lado, en este episodio Raúl tenía a dos jóvenes: Javier López Rey, de 19 años, de Consuegra (Toledo), perteneciente a Hakuna Toledo y que colabora con la Delegación de Pastoral Juvenil, y Miriam Blanco que colabora con la Delegación de Pastoral Juvenil de Madrid.

La primera pregunta que el sacerdote Raúl Tinajero lanza a los dos jóvenes es si el amor puede ser algo obligatorio, ¿podemos manejar el amor como algo que se pueda comercializar?

Javier ha subrayado en primer lugar que “el amor, si es amor, no se puede utilizar como un producto de compra y venta. Nuestro Dios, Jesús, es un Dios de amor y el amor tiene que ser libre para todo porque si no, no sería amor. El amor es lo que mueve el mundo”. Miriam añade que un punto muy importante en esto “es la libertad. No se puede obligar a amar, de hecho es que es imposible […] con respecto a si se puede comercializar, yo diría que no, pero otra cosa es lo que se haga porque muchas veces, si escuchamos todas las canciones del universo, las películas...todo es amor y al final es lo que te pide el corazón. Creo que sí se puede ganar dinero con el amor y sacar beneficio, pero no es lo que se debe hacer”.

Raúl Tinajero ha recordado a continuación una frase de Benedicto XVI: “La unión matrimonial basada en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano”. ¿Tiene cabida esta afirmación entre nuestros jóvenes esta percepción de lo que es el matrimonio?

Para Miriam sí que tiene cabida pero también cree que “estamos bombardeados por tantas cosas relacionadas a las libertades, de cosas que deberíamos vivir porque nos lo han dicho así pero que en realidad nos están cerrando el corazón. Al final todos tenemos algo dentro que nos grita y que dice que queremos ese amor exclusivo, como el de Dios con su pueblo, aunque si dices esto en la calle quizás no se entienda”.

“Pero creo que nosotros no podemos conformarnos con menos porque muchas veces nos venden algo que se nos queda muy corto, y debemos luchar porque creo que si los jóvenes de hoy no viven para este amor, es sobre todo porque no lo conocen”, subraya Miriam.

Javier es más negativo en este aspecto: “En la mayoría de los jóvenes esta percepción no tiene cabida. Al final es también lo que nos venden en la televisión que el amor es algo pasajero, es una felicidad pasajera”

¿Cómo llevar a la práctica lo que dice la Carta a los Corintios, “el amor es paciente...” y esa fidelidad y esa entrega que dan sentido al amor del que nos habla San Pablo?

Miriam subraya que “a todo el mundo cuando va por la calle y ve dos abuelos de la mano se le mueve algo por dentro y dices: eso lo quiero yo. Creo que el amor es posible y si nos lo dice San Pablo tiene que ser verdad, pero en el día a día es difícil verlo. […] Necesitamos esa ayuda del Señor, tenemos que pedirlo. Por ejemplo esa fidelidad no se consigue sola, es un trabajo de cada día, es ejercitar este amor de cuando te enfadas o te alegras de alguna injusticia…es volver, reflexionar, cambiar, perdonar y hacer un trabajo. No puedes obligar a amar, pero cuando eliges ese amor hay que forzarse a trabajarlo porque esto que dice san Pablo no es fácil. Hay que apostar por ese amor”.

Para Javier la Carta a los Corintios no es fácil y para vivir eso hay un proceso: “Para que un matrimonio o un noviazgo llegue hasta el final creo que a Dios se le tiene que tener muy presente. El motor de la relación tiene que ser Jesús. Es realmente quien nos da la libertad, quien hace todo esto posible”.