'Apuntando a lo Alto' aborda el tema de la vocación en la sociedad de hoy: "La gente va en piloto automático"

Una semana más, 'Apuntando a lo Alto', el programa de la Pastoral Juvenil, ha dado voz a sus protagonistas, los jóvenes. En este nuevo capítulo se ha tratado el tema de la “llamada que todos tenemos” y además ha contado con las secciones de cine y JMJ. Los colaboradores de este programa dedicado a la vocación han sido Dani Díaz-Rincón, joven toledano y responsable de jóvenes de Acción Católica General, y Teresa Moreno, madrileña que pertenece a la Acción Católica de la parroquia San Juan de la Cruz de Toledo.

Una de las grandes carencias que decían los jóvenes en el pasado Sínodo era que quizás no se abordaba el tema del discernimiento vocacional de una manera debida, no solamente dentro dela la Iglesia sino a nivel social. En las universidades y en los centros escolares se hace mucho esfuerzo en buscar la profesionalidad, pero no se busca una respuesta a una pregunta tan necesaria sobre qué quiero vivir y dónde está la felicidad.

¿Cuáles son hoy esos logros que desean alcanzar los jóvenes? Para Dani, todo el mundo “lo que quiere es estar alegre y feliz. Hoy en día los jóvenes lo buscan en el éxito, en ser famosos en sus redes”. Asimismo, Teresa cree que desde que "somos pequeños se nos dice que con esfuerzo podemos llegar a ser lo que queremos y luego cuando caemos en el fracaso perdemos las ganas”.

Frustración y depresión son solamente algunos de los problemas más actuales para las generaciones más jóvenes. Para Teresa, la gente “concreta su felicidad en cosas completamente materiales y no se enfoca en algo que está más allá. No hay que perder esa esperanza de aspirar al Cielo”.

“La vida de la gente pierde sentido porque cuando alcanza lo que quiere se pregunta dónde está la felicidad […] no hay una gestión del fracaso o de esa frustración”, ha remarcado Dani.

“¿Qué es para vosotros la vocación?”, ha preguntado Raúl Tinajero a los dos colaboradores. El joven de Toledo tiene claro que la vocación es “una llamada […] el plan que tiene Jesús para que tú seas feliz, una felicidad más grande que la quieres tú para tú mismo”. Teresa también cree que la vocación “es ese proyecto que tiene Dios preparado para alcanzar más fácilmente la felicidad”.

“¿Creéis que hay espacios para que el joven descubra más allá de lo que tiene delante?”, ha sido otra de las preguntas de Raúl Tinajero a los dos jóvenes que, en este aspecto, han sido más críticos. La joven madrileña cree que no existen estos espacios: “La gente va en piloto automático: tener una carrera, un trabajo, casarse y tener hijos […] al final la gente piensa que la vocación es ser sacerdote o casarse […] creo que los jóvenes no sabemos ni dónde estamos y nos perdemos”.