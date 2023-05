'Apuntando a lo Alto' aborda el tema de las emociones y los sentimientos: "Tendemos a confundirlos"

Una semana más, 'Apuntando a lo Alto', el programa de la Pastoral Juvenil en España, ha dado voz a los jóvenes con el objetivo de ponerles en el centro como protagonistas de esta acción pastoral y evangelizadora de la Iglesia y respondiendo a sus inquietudes. En este nuevo programa se ha abordado el tema de las emociones y los sentimientos, y además han tenido protagonismo las secciones de publicaciones y música.

Nos acercamos hoy a una cuestión que quizás no le damos tanta importancia, pero que nos condiciona muchas veces. En muchos casos utilizamos como sinónimos estas dos palabras, emociones y sentimientos. Sin embargo, son dos cosas muy diferentes.



Este nuevo episodio ha contado con la participación de Javier López-Rey, joven que actualmente participa en el movimiento de Hakunay de Teresa Gutiérrez, joven madrileña que pertenece al movimiento Juventud Estudiante Católica.

¿Se sabe diferenciar lo que es el sentimiento y lo que son las emociones? Para Javier, “es un tema complicado y tendemos a confundirlos. Yo no sé si conozco la diferencia, pero creo que los sentimientos son más duraderos y suponen una entrega, un paso más […] las emociones pueden ser cosas más pasajeras y dependen mucho de tu situación personal, de tu día a día […] creo que debemos saber equilibrar esas emociones, esos sentimientos, con la razón para que no dicten nuestra manera de actuar o en nuestras decisiones. Me parece muy importante ese discernimiento”.

Teresa ha subrayado que justo en la JEC han estado reflexionando dos años sobre este tema: “Las emociones son algo biológico y no las podemos controlar, son unas series de reacciones en nuestro cuerpo”.

Otra pregunta que ha planteado Raúl Tinajero es si los jóvenes de hoy se mueven más por los sentimientos o por las emociones. Teresa cree que “por los sentimientos: “Todo el mundo actualmente cada vez tiene más dificultad en identificar nuestras emociones. Durante mucho tiempo ha sido tabú y creo que esto cuesta. Nos dejamos llevar más por los pensamientos, sin saber muy bien si lo que estamos sintiendo es una cosa u otra, confundiendo el miedo con la tristeza o con la ira”.

Javier cree que “cada persona es un mundo” pero “la sociedad se mueve quizás por sentimientos no madurados del todo”: “Lo que me fastidia es que esto no se cuenta en los medios de comunicación, las heridas que un joven puede tener por el simple hecho de no dominar de una manera efectiva los sentimientos y las emociones”.