'Apuntando a lo Alto' aborda el tema del voluntariado durante el verano: "La vida está para darla"

Una semana más, 'Apuntando a lo Alto', el programa de la Pastoral Juvenil en España, ha dado voz a los jóvenes dándoles su protagonismo: “Queremos darles esa voz para que nos iluminen y nos animen ante las situaciones concretas de la vida”.

"Hemos vivido con alegría y con gozo el día de Pentecostés y ahora nos sentimos llenos de la fuerza del Espíritu para salir y anunciar la alegría del Evangelio", ha empezado diciendo Raúl Tinajero, director de la Pastoral Juvenil. En este programa se ha abordado el tema del voluntariado de verano y además ha tenido protagonismo la sección de Laudato Sí.

Una de las cosas que mueve el corazón de los jóvenes es esa inquietud por ayudar y hacer el bien y uno de esos modos es el voluntariado, una experiencia de vida que marca a los jóvenes en su proceso de crecimiento y madurez.

Este nuevo episodio ha contado con la participación de Javier López-Rey, joven que actualmente participa en el movimiento de Hakuna y de Míriam Blanco, joven madrileña que trabaja en la Delegación de Jóvenes de Madrid.

¿Qué valor tiene el voluntariado para ellos? Para Javier tiene un valor muy significativo para la persona que lo realiza, pero también para la comunidad que lo recibe: “Creo que una de las cosas más importantes que nos da Dios es el tiempo. Bajo mi experiencia, muchos veranos he caído en la tentación de desconectar completamente durante todo el verano, tumbado en el sofá sin hacer nada, y realmente esos veranos han sido aquellos en los que más vacío me he sentido”.

“Ha sido cuando me he lanzado a realizar algún tipo de voluntariado que me he sentido más realizado […] la vida está para darla y sobre todo en verano”, ha subrayado Javier.

También Míriam ha destacado esa tentación que tenemos todo en verano de “guardarnos el tiempo para nosotros mismos y hacer las cosas que no podemos hacer durante el año” pero “yo siempre intento guardar algún momento del verano para salir de mí y entregarme a los demás”: “Siempre me gusta irme de misiones, de campamentos y estar con los demás”.

Uno de los dilemas que surge en muchos ámbitos en el tema del voluntariado es el de “ser o no remunerado”. Míriam tiene claro que “si es voluntariado no puede ser remunerado”: “Para nosotros la remuneración siempre ha sido la alegría de los niños […] si te pagan deja de ser voluntariado y pasa a ser un trabajo de verano”.

Son muchas las actividades que prepara la Iglesia católica durante el verano y una de ellas es precisamente la JMJ que se celebrará en agosto: “Hago un llamamiento a lo que nos están pidiendo desde Portugal: necesitan 2.000 voluntarios más de España”, ha dicho Raúl Tinajero.

A nivel nacional son muchísimas las iniciativas, desde campamentos de verano a convivencias, encuentros y retiros o campos de trabajo, experiencias de acción misionera. ¿Seguimos creyendo en estas actividades como propuestas de evangelización? ¿Se está haciendo todo el esfuerzo para apoyar estas iniciativas?

Míriam tiene claro que estas propuestas “se utilizan para evangelizar”: “Son momentos muy especiales para todos y no es solamente divertirse y disfrutar, sino que también puedan conocer a Jesús y que tengan una experiencia cristiana […] desde la diversión se puede llegar a profundizar un poco más”.

“No hace falta irse a hacer un voluntariado a la otra punta del mundo. El principal voluntariado es el que tienes en tu casa, en tu realidad, con las personas que realmente te necesitas. En tu realidad es donde estás llamado y donde tienes que empezar este camino de darte a los demás y hacer misión”, ha subrayado Javier.