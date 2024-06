Tiempo de ocio, descanso y 'derecho a aburrirse' en 'Apuntando a lo alto'

El verano cada vez está más presente y las actividades del curso se acercan a su fin, como es la temporada de 'Apuntando a lo alto'. Precisamente, el tema del programa ha sido cómo vivir el tiempo de ocio de las vacaciones.

La cultura de la inmediatez reduce nuestra paciencia y nuestra capacidad para disfrutar las actiidades que necesitan tiempo. Es decir, ''desvirtúa el valor del ocio'', enfoca Raúl Tinajero.

Le acompañan a dos jóvenes toledaos, José Vicente Rodríguez, de la diócesis de Toledo y colaborador con el movimiento de Juventud de Cristo Rey (JRC). También Dani Díaz-Rincón, toledano y responsable de jóvenes de Acción Católica General

Aburrirse es sano

El ocio cada vez es más individualista, no se busca pasarlo bien en grupo o comunidad. Y las actividades particulares que se encuentran en redes sociales no son tan constructivas como leerse un buen libro. Sin embargo, no es negativo que el ocio ahora sea más accesible y variado: hay muchos planes. Pero la saturación de información y entretenimiento da acceso y gratificación instantánea, sustituyendo la lectura o el deporte. ''Ahora se tienen menos amigos que antes'', asegura Dani.

Los tertulianos apuntan que es sano aburrirse. Pero no sabemos aburrirnos en casa, por eso salimos fuera. Con tanta saturación, ''el cuerpo nos pide parar'', asegura José Vicente.

Romper con la actividad del curso y lo cotidiano con el ocio es sano a nivel físico, psicológico y espiritual. Con ese descanso, enfocamos mejor el curso. Aunque el ocio se dedica también al voluntariado, que también ayuda a desconectar y es una forma de descanso y de reflexionar sobre la vida.

La opinión de los jóvenes en la calle

Hoy los jóvenes de Getafe hablan sobre esta cuestión. Relaciones superficiales, salir de fiesta sin medida, no tener límite para ver las redes sociales, pocos planes culturales. Sin embargo, reconocen que se siguen creando entornos de amistad, que el consumo de contenido de las redes sociales es alineante y nos hace perder mucho tiempo.

David Santafé nos presenta al grupo Shemá, un conjunto de hermanos de Málaga. Desde 2023 han publicado once singles.