'Chateando con Dios': ¿Qué hay después de la muerte?

"Los saduceos no escuchaban chistes", porque si no, no habrían preguntado a Jesús, lo que le preguntan en el evangelio de este domingo. El sacerdote Josetxo Vera nos lo explica en su videoblog 'Chateando con Dios', y nos habla de la vida eterna.

En la lectura dominical de esta semana, los saduceos le preguntan a Jesucristo por una mujer que se casa con hasta siete hermanos. Una tradición común entre los judíos: cuando el marido fallecía, la mujer se casaba con el hermano. Entonces le preguntan, ¿en el final de los tiempos de que marido será esta señora?

Josetxo Vera extrae "dos enseñanzas que son muy apropiadas en este mes de difuntos, en este mes de noviembre". La primera, que "hay una resurrección después de esta vida, que hay una vida eterna. Es un don que Dios nos ofrece. Jesús ha vencido a la muerte y por tanto, ya no es definitiva. Esta epseranza se hace fuerte cuando celebramos los fieles difuntos. Porque como cristianos creemos que están ahí esperándonos".

"Cuando uno vive sin fe", explica el sacerdote, "mira las fotografías, porque sus difuntos están en el pasado. Pero para los cristianos, los muertos van hacia delante. Estamos invitados a una resurección".

Pero hay una segunda enseñanza: "El Señor habla de los que sean dignos de vivir en la resurrección. Y nos habla de una expresión que a veces hemos entendido mal. Nos hace pensar que la resurrección no es una obligación, hay que alcanzarla. Hay que acoger ese don. Nosotros somos los que decidimos si lo acogemos o no".

"Aceptamos ese don de la vida eterna con nuestras propias obras aquí. Si tratamos bien a los demás, si vivimos la caridad, si vivimos los mandamientos... La vida eterna es una oferta que cogemos o rechazamos. Al final de esta vida hay un juicio, donde se sabrá si esa persona, ha decidido vivir como cristiano".

