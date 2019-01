La Fe se vive desde la sencillez

Redacción Religión

MI Fe diariamente la vivo viendo el encuentro con Dios en las cosas sencillas, en hacer bien lo que tenemos que hacer. En poner una sonrisa porque la caridad con una sonrisa creo que puntúa más. Es importante para mí la educación de mis hijas ahora. No generar problemas en casa. Ser agente de concordia. Creo que no podemos vivir nuestra Fe sin esos pilares -la oración, la Eucaristía- en un mundo que nos lo pone difícil. Solos no podemos.