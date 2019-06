Una prima mía enferma me pidió ayuda y la llevé a un grupo de la Renovación Carismática

Tiempo de lectura: 1



Margarita Samartín:

Hace seis años una prima mía, joven, cae enferma con un cáncer bastante avanzado y ella, pues, entra en contacto con la Renovación Carismática a través de otra prima mía. Y me comenta en ese estado en el que está, que le gustaría encontrar un grupo de la Renovación Carismática, que lo está pasando muy mal. Y bueno, pues yo dadas las circunstancias y, obviamente, me afectó mucho el tema de tener un familiar joven, cercano enfermo. Pues me acerqué a mi Parroquia y me llevé la gran sorpresa de que había un grupo de la Renovación Carismática.