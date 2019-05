Tenía inquietud por una ciudad mediana y así llegué a Granada

Tiempo de lectura: 1



Paqui Pallarés:

En ese momento la verdad es que amí se me había olvidado lo de venir al Sur. Es verdad que también tenía esa inquietud de conocer más mi profesión, de cambiar de ciudad. Y además desde un lugar que no fuese una gran ciudad, sino una ciudad como yo decía, de tamaño mediano. Y estaba dispuesta a empezar de cero. Así es cuando en esa situación este amigo me dijo que el Arzobispio de Granada buscaba un periodista y es por lo que aquí estoy y entré de forma imprevista.