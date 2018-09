"Vivo mi fe en familia con responsabilidad"

Tiempo de lectura: 1



Susana Lozano es subdirectora de la casa del Sagrado Corazón en Málaga:

"Mi fe en mi vida familiar la vivo con responsabilidad. Tengo dos hijos y son adolescentes y a veces no se si les llega claro el mensaje que les transmito con la edad que tienen y a veces me miran como diciendo: "¡Ay, mamá!". En estas cosas, ahora mismo no están, pero tenemos la suerte de que, prácticamente a diario, hay algún tema importante en la casa, en el trabajo, y se lo puedo transmitir.