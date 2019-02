Ser misionero es ponerse en manos de Dios sin caer en la tentación de divinizarse uno a sí mismo

Redacción Religión

Tiempo de lectura: 1



P. Edwing Silva:

Cuando todavía era estudiante dl Colegio en secundaria, me acuerdo que el creer en Dios era algo que se veía bonito en familia. Pero ya cuando me hce religioso, fraile es un plus más para que te ayude en la vida de religioso, de persona. Más a vivir como persona, hacerme sentir más humano porque a veces se siente que nos divinizamos tanto que no creemos en nuestra condición humana.