Nunca abandoné a Dios pero a veces flirteaba con el demonio

Rafael Macías:

Yo la Fe nunca la he perdido. Lo que sí perdí fue la vergüenza. Siempre he mantenido la Fe porque creo que varias ocasiones ya he dicho que cuando yo estaba con el Señor en un periodo que estaba en un movimiento religioso pues estaba con Dios y flirteaba con el demonio. Y cuando me fui con el demonio veía al Señor de lejos y flirteaba con Él. La Fe no la perdí nunca. lo que perdí como he dicho ha sido la vergüenza.