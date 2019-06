Nuestra dignidad nos la da Dios y todos somos dignos

Tiempo de lectura: 1



Juan José Montes:

Yo creo que los peridistas somos gente de mundo. Mira: en mi coche han montado desde drogadictos de SIDA hasta cardenales de la Iglesia Católica. Nos juntamos con todo tipo de personas y eso me ayuda a ver que todas las personas somos dignas porque nuestra dignidad no viene de nosotros sino en función de nuestra Filiación Divina, de que somos hijos de Dios. Y como eso no es mérito personal de ninguno, sino gracias al Señor que nos lo regala porque nos quiere aunque seamos unos "tuercebotas", pues me siento port un lado muy agradecido y, por otro también vacunado contra la soberbia.