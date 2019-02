Un niño me agradeció que le enseñase el Avemaría

Redacción Religión

Tiempo de lectura: 1



P. Leonardo Sánchez

Ahora mismo, no se por qué, me ha venido a la mente cuando ayudé a aprender de memoria y a rezar por primera vez un Avemaría. Entonces un chico de un campamento que venía, precisamente, de una casa de acogida y que por la noche solíamos rezar el Avemaría y él no lo sabía, y cuando terminó pues se me acercó y yo estaba sorprendido ("¡cómo no lo vas a saber!"). Pero realmente no lo sabía. Entonces fue una experiencia fabulosa. Entonces la recuerdo con cariño.