Hay que buscar el modo de hablar sobre Dios

José Ángel Lantz:

Hemos de escuchar a Jesús, imitarlo y no tener miedo a hablar de Jesús no solamente en los ámbitos cristianos, sino sobre todo los que no lo son. Que hay un conflicto sobre cómo encarnas el Evangelio en una cultura no cristiana. Pues yo creo que hay que buscar el modo de hablar de Dios y no limitarnos ayudar socialmente. No dar pan porque podemos encontrarnos con el drama de Jesús que se lamentaba de que vosotros me seguís porque coméis hasta saciaros.