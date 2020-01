Luis Manuel Alonso:

La Parroquia en mi vida de cristiano me lo da todo porque es la que me vincula con la Iglesia. Esa Iglesia tan denostada, peroque es la que nos lleva al Señor. Una vida que yo no podría entender el día a día sin la Parroquia. Todo esto no en abstracto sino viendo esas realidades que la Parroquia me ofrece.