Un día en la Parroquia pidieron voluntarios para Cáritas y yo me apunté

Martha Alonso:

Entré a colaborar en la Parroquia cuando llevaba poco tiempo trabajando en Cáritas. Yo trabajo en Cáritas, aquí en Asturias, en el área de comunicación y fui conociendo los proyectos y me impactó mucho la realidad de las personas que atiende Cáritas. Entonces un día en Misa el párroco pidió voluntarios y yo tuve esa sensación de que no iba a lograr conocer bien la misión de Cáritas si no participaba como voluntaria. Entonces me decidi a entrar.