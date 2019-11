Cuando te abres al amor de Dios, el Espíritu Santo hace que las cosa cambien

Margarita Samartín:

Para la mayoria de los cristianos, un poco hablando con madres en otros contextos, muchas me lo han dicho. Algunas han conocido la Renovación Carismática y me han afirmado, precisamente esto. Antes de entrar en la Renovación pues yo pensaba que el Espíritu Santo era "la palomita", que se ve pero nada más. Y yo creo que no es así. Como me dijo un sacerdote dominico de la Renovación, el Padre Chus Villarroel (OP), el Espíritu Santo tiene un Poder Real verdaderamente en tu vida si le dejas actuar. Y esa ha sido mi experiencia. Cuando te abres al amor de Dios, que es el Espíritu Santo, hace que las cosas cambien.