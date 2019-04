Tuve experiencia de Cristo Resucitadoen un momento complicado de mi vida.

Tiempo de lectura: 1



Emilio Ávalos:

En ese momento de adolescencia pura atravesaba un momento complicado en casa. Bastante complicado me acuerdo y repercutía las notas que tenía en bachillerato y fue en mi centro juvenil donde un animador me dijo: "¡Anímate!". Y la verdad es que todo remaba en contra porque no iba nmis compañeros, las personas con las que mejor me llevaba. No tenía gente de mi edad que, a lo mejor, yo conocía para poder animarme o dar un paso. Pero al final el testimonio de esta persona como que me terminó de convencer.